Поверка теплосчетчиков

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Метрологическая поверка компонентов узлов учета тепловой энергии (счетчики и расходомеры воды, тепловычислители, термопреобразователи, манометры, напоромеры) в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге с демонтажем в условиях поверочной лаборатории с помощью эталонного оборудования аккредитованной компании "Акватехник СПб". Поверка общедомовых промышленных и квартирных бытовых теплосчетчиков осуществляется на автоматизированном поверочном стенде или имитационным способом в соответствии с методикой поверки средств измерений. Поверяем приборы учета тепла различных типов: механические (тахометрические), электромагнитные, ультразвуковые, вихревые и другие с условным диаметром устройства (ДУ) от 15 до 125 мм с услугой транспортировки в лабораторию и доставкой обратно. После прохождения процедуры поверки оформляется свидетельство установленного образца, которое подтверждает соответствие теплового счетчика метрологическим требованиям на момент ввода в эксплуатацию. При необходимости производим ремонт и сервисное обслуживание по замене элементов питания контрольно-измерительного оборудования на отопление.

Этапы поверки теплосчетчиков

  • Демонтаж устройства и транспортировка в лабораторию;
  • Наружный осмотр, проверка герметичности, подготовка к поверке;
  • Выявление уровня погрешностей показаний на стенде;
  • Доставка и установка счетчика, пусконаладка узла учета тепловой энергии.

Цены на поверку теплосчетчиков

  • Для получения корректного коммерческого предложения необходимо указать:
  • Требуется ли демонтаж/монтаж и транспортировка прибора учета в лабораторию и обратно;
  • Модель теплосчетчика;
  • Количество каналов и их диаметр;
  • Требуется ли поверка других средств измерений (манометры, термометры и т.д.).

Стоимость транспортировки уточняйте у менеджеров компании.
Поверка теплосчетчика квартирного без снятия
от 2100 руб.
Поверка теплосчетчика квартирного в лаборатории
от 3600 руб.
Коллективные заявки
По запросу
Поверка ОДПУ тепла
от 3500 руб.
Ремонт ОДПУ, калибровка, регулировка
По запросу
Вызов специалиста для оценки работ
от 1000 руб.

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Тел: +7 (812) 602-72-10
E-mail: info@akvatehnik.com

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Ежедневно с 9:00 до 21:00
По форме обратной связи – круглосуточно
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