Метрологическая поверка компонентов узлов учета тепловой энергии (счетчики и расходомеры воды, тепловычислители, термопреобразователи, манометры, напоромеры) в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге с демонтажем в условиях поверочной лаборатории с помощью эталонного оборудования аккредитованной компании "Акватехник СПб". Поверка общедомовых промышленных и квартирных бытовых теплосчетчиков осуществляется на автоматизированном поверочном стенде или имитационным способом в соответствии с методикой поверки средств измерений. Поверяем приборы учета тепла различных типов: механические (тахометрические), электромагнитные, ультразвуковые, вихревые и другие с условным диаметром устройства (ДУ) от 15 до 125 мм с услугой транспортировки в лабораторию и доставкой обратно. После прохождения процедуры поверки оформляется свидетельство установленного образца, которое подтверждает соответствие теплового счетчика метрологическим требованиям на момент ввода в эксплуатацию. При необходимости производим ремонт и сервисное обслуживание по замене элементов питания контрольно-измерительного оборудования на отопление.